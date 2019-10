Federación mostró preocupación por posible reducción en aporte estatal para ATP de Santiago

Si bien no hay una versión oficial sobre una eventual reducción en el aporte estatal para el ATP de Santiago, en la Federación de Tenis de Chile hay preocupación debido ante la posibilidad de que los recursos prometidos al certamen sean derivados para cubrir la agenda social propuesta por el Gobierno luego de las manifestaciones de la semana pasada.

Así lo reveló Sergio Elías, presidente de Federación: "Esto genera incertidumbre y preocupación porque estamos trabajando desde hace un año y medio, y en estos días se debería cerrar todo el tema. Tampoco podemos hacer oídos sordos a lo que pasa en el país, y si hay un ajuste al aporte que nos entregarían en un comienzo, lo entenderíamos", comentó el directivo a El Mercurio.

"Aunque es diferente un ajuste a que no nos entreguen nada de lo prometido. No podría asegurar aún que el torneo no vaya a realizarse, porque habría que ver si el sector privado estaría dispuesto a realizar una inversión mayor", añadió.

El Ministerio del Deporte, a través de la jefa de la cartera, Pauline Kantor, había prometido 500 mil dólares.