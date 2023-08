Alcaraz tras caer ante Djokovic: Cuando uno lo ha dejado todo, no se puede reprochar nada

El español Carlos Alcaraz aseguró este domingo a EFE que la derrota sufrida contra el serbio Novak Djokovic en la final del Masters 1.000 de Cincinnati "duele mucho", pero subrayó su orgullo por "dejarlo todo en la cancha" y que, precisamente por eso, "no te puedes reprochar nada".

"Hay derrotas y derrotas, hay derrotas que cuesta mucho asimilarlas, otras que cuestan menos. Este tipo de derrotas duelen, duelen mucho, no voy a mentir. Pero al mismo tiempo te quedas con una sensación positiva de decir que lo has dejado todo, cuando uno siente que lo dejó todo en la pista no se puede reprochar nada, tienes que salir orgulloso y contento de lo que has hecho, y ese es mi caso", dijo el número uno del mundo en conversación con EFE tras la final.

"Me he puesto un poco emocional en pista por el simple hecho de haberlo dejado todo, de tener las oportunidades y no haberlas aprovechado. Pero el haber peleado hasta el último punto me hizo quedar más en la cancha. Salgo contento, estamos orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo y yo mismo estoy orgulloso de lo que he hecho hoy", agregó.

"Puedes ganar y perder, nadie es invencible. Todo tipo de partido es un mundo y pueden cambiar en muchos aspectos. En Madrid gané yo, en París ganó él, que también fue un partido muy duro, y en Wimbledon gané yo un partido durísimo. Los partidos que jugamos son muy ajustados, son muy duros. Esto es tenis, una vez gana uno, una vez gana otro, pero lo que sí tienes que hacer es lo que hecho yo hoy", resaltó.