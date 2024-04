Carlos Alcaraz quedó fuera del Masters 1.000 de Montecarlo por lesión

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó este martes que no disputará el Masters 1000 de Montecarlo debido a una lesión en su antebrazo derecho que arrastra hace varios días.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, pero ¡no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", señaló en su cuenta de X.

Las molestias comenzaron el viernes en su primer entrenamiento en el Country Club y en las prácticas posteriores, Alcaraz apareció con vendajes. La organización incluso había programado su debut para este miércoles para darle más tiempo de recuperación, pero en definitiva su baja ya está confirmada y será reemplazado por el primer lucky loser, el italiano Lorenzo Sonego, número 57 en el ránking ATP.

Vale recordar que en la temporada pasada el murciano también renunció a Montecarlo por lesión. En esa ocasión fue debido a una artitris postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna. Por ahora se desconece cuál será la hoja de ruta del N°3 del mundo, pero lo cierto es que no se arriesgará a empeorar su lesión.





