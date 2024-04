Carlos Alcaraz le dijo adiós anticipadamente al ATP 500 de Barcelona

El español Carlos Alcaraz (3° ATP) se ha transformado en la baja de último momento del ATP 500 de Barcelona, algo que el propio tenista comunicó en sus redes sociales.

“He estado trabajando en Monte Carlo y tratando de recuperarme hasta último minuto de una lesión en el músculo pronador redondo de mi brazo derecho”, comenzó diciendo Alcaraz en su cuenta de X.

“Pero no fue posible y no puedo jugar. Tenía muchas ganas de jugar. Hasta el año que viene”, cerró el tercer mejor jugador del ranking ATP.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! 🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI