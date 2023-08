Carlos Alcaraz: "A veces me gustaría que no me reconocieran por la calle"

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, afirmó este viernes que arrancará la defensa del título en el Abierto de Estados Unidos siendo un jugador "mejor" y "más maduro" respecto al año pasado y también más "famoso", algo al que todavía se está acostumbrando y que ya le impide "caminar normalmente" por las calles de Nueva York.

"Mi vida cambió mucho, ahora es distinta por el hecho de ser más, digamos, famoso. Mucha gente empieza a conocer mi nombre tras el Abierto de Estados Unidos del año pasado", aseguró Alcaraz en conferencia de prensa previa al inicio del Grand Slam norteamericano.

"La vida personal no cambió para nada. Soy el mismo chico, un chico normal. Me siento más maduro en pista, creo que soy mejor jugador que hace un año", agregó.

"A veces me gusta, a veces no. A veces quieres sentirte un chico normal, caminar normalmente. Aquí en Nueva York hay muchos españoles, sudamericanos también. Es difícil caminar normalmente a veces. A veces me gustaría que no me reconocieran, pero eso es imposible. Tengo que disfrutar de esta parte también, pero a veces es difícil", admitió Alcaraz.

El murciano llega a Nueva York tras disputar una épica final en el Masters 1.000 de Cincinnati contra el serbio Novak Djokovic, que remontó y se coronó tras una batalla de tres horas y 49 minutos.

"Es uno de los mejores de siempre en nuestro deporte, sin duda. Todo lo que hace es increíble. (Admiro) su fortaleza mental. Nunca se rinde. En el momento más duro, parece que se viene abajo y va a perder, pero siempre se da una oportunidad para seguir jugando y para ganar. Seguramente esa sea la mejor calidad que tiene. Yo intento tener mi propio juego", indicó sobre su más reciente desafío.

El murciano debutará en Estados Unidos contra el alemán Dominik Koepfer (78° ATP) el lunes 28 de agosto, alrededor de las 11:00 horas de Chile.