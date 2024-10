Carlos Alcaraz le gana a Jannik Sinner una final de película en Beijing

Con la ausencia de Novak Djokovic del ATP 500 de Beijing la opinión generalizada apuntó a que el camino estaba abierto para que Jannik Sinner, actual número uno del mundo, y Carlos Alcaraz (3º) llegaran a la final del torneo, lo cual terminó aconteciendo.

Los dos mejores jugadores pusieron todo de sí para que la final motivara al público chino, que a lo largo de todo el torneo concurrió de forma escasa a los partidos. Además, que la creciente rivalidad entre ambos ofrecía un nivel de equilibrio que hacía aún más atractivo el match, con resultado levemente inclinado para el hispano de 5-4.

Grab the popcorn 🍿 Episode 10 has arrived 🎬 @ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/awqkZIH0ZA

El número uno del mundo fue más consistente en el remate del primer set y se lo adjudicó por 8-6 en el tie break. Pero Alcaraz respondió en el segundo y con un 6-4 emparejó el partido, que lo llevó al definitivo capítulo final.

En el tercer set la final se tornó emocionante. Alcaraz logró un tempranero quiebre que le llevó a estar 4-2 arriba, pero el italiano no quiso que la final tuviera un rápido desenlace, por lo que mantuvo el servicio, devolvió el quiebre y volvió a ganar con su saque para dejar el tanteador 5-4 en su favor.

El español no desentonó. Cada uno mantuvo su juego, con puntos de gran nivel en la disputa. Nuevamente, el tie break debía definir un ganador del set, del partido y del campeonato. Sinner sacó ventaja desde el inicio, tuvo dos miniquiebres y quedó 3-0 arriba. Escenario que parecía propició para alzar la corona, pero Alcaraz respondió de una forma espléndida, le metió siete puntos seguidos y con el 7-3 a favor de desempate se tituló campeón, que le valdrá ascender al segundo puesto del ranking y desplazar al alemán Alexander Zverev.

🏆 Beijing Brilliance 🏆@CarlosAlcaraz collects his first trophy in China.@ChinaOpen | #ChinaOpen pic.twitter.com/2cAYPCxKLA