Los grandes favoritos avanzaron con algunas complicaciones en el Masters 1000 de Shanghai

Los dos principales favoritos del Masters 1000 de Shanghai, Jannik Sinner (1º del ranking de la ATP) y Carlos Alcaraz (2º), en partidos bastante ajustados, se impusieron y avanzaron a la ronda de cuartos de final.

Debido a que el cuadro se estructuró previo a la última actualización del ranking es que el tenista español está como tercer cabeza de serie, siendo que en la actualidad es el segundo en el escalafón planetario, luego de desplazar al alemán Alexander Zverev.

Demostraron que son favoritos en Shanghai

Jannik Sinner fue el encargado de abrir la jornada en China, madrugada de Chile, este miércoles 9 de octubre, y en un pleito donde logró imponerse, pero, que en octavos de final, no le resultó tan cómodo y a pesar que fue en sets seguidos, la victoria sobre el estadounidense Ben Shelton (16º) fue disputada y se la quedó el italiano por 6-4 y 7-6 (1) en una hora y 28 minutos.

Trámite similar, y en un tiempo de partido muy parecido, sólo un minuto menos, fue el que disputó Carlos Alcaraz para instalarse en los cuartos de final a vencer al francés Gael Monfils por 6-4 y 7-5, y de avanzar junto a Sinner chocarán en las semifinales, dado que ambos van en la parte alta del cuadro.