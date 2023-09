Se bajó tras el US Open: Alcaraz no jugará la Copa Davis con España

Por medio de sus canales oficiales, la Real Federación Española de Tenis informó que Carlos Alcaraz no formará parte de su equipo para las finales de la Copa Davis que se disputarán en Bolonia, Italia.

"Carlitos" se bajó del torneo con el fin de reponer fuerzas luego de su participación en el US Open, donde fue eliminado en semifinales por el ruso Daniil Medvedev.

"Tengo que escuchar a mi cuerpo a ver qué me pide. Veremos mañana cómo me levanto. Veremos a ver mañana lo que me pide el cuerpo. Pero lo que puedo decir es que ha sido una gira bastante larga y necesito descanso, pero mañana veré", dijo tras el partido, horas antes de la confirmación por parte de la RFET.

El ente rector del tenis español anunció al reemplazante del quien será número 2 del mundo en la próxima actualización del ranking. Albert Ramos (88° ATP) tomará el lugar de Alcaraz en la escuadra ibérica.

La fase grupal de la Copa Davis se disputará entre el 12 y 17 de septiembre. España competirá en el Grupo C junto a Serbia, República Checa y Corea del Sur.