Tomás Barrios y un triunfo que vale mucho más que el paso a cuartos de final en Sao Paulo

El Challenger de Sao Paulo está teniendo noticias relevantes para el tenis nacional, partiendo por Matías Soto (273º de la ATP), que está cumpliendo las mejores semanas de su carrera y que le harán alcanzar un ranking histórico para él. Y a estos positivos resultados se sumó esta edición Tomás Barrios (162º).

El tenista chillanejo se impuso en los octavos de final en un partido extenso al tenista local Pedro Sakamoto (316º), cuyo desarrollo mostró alternancias en el trámite, que otorgó un primer set para el nacional por 7-5, pero que el local enrieló en el segundo parcial por 6-3. Sin embargo, cuando el reloj ya había pasado las dos horas de lance, Tomás Barrios hizo valer un juego más consistente y se alzó con la manga definitiva por 6-3.

