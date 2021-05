Bastián Malla denunció robo en El Cairo: "Me rompieron mentalmente"

El tenista chileno Bastián Malla (570° de la ATP) denunció un robo que sufrió en su hotel de El Cairo, donde disputaba el torneo M15 8 de la capital egipcia, del cual se retiró este miércoles en la primera ronda en su partido ante el búlgaro Gabriel Donev (928°).

"Me voy con un gusto muy amargo de Egipto. Ayer sufrí un robo en el hotel que estaba discutiendo toda la tarde con la policía y el hotel para ver si me devolvían. Es algo súper importante para mí. La verdad lo consiguieron, me rompieron mentalmente todo el tiempo que estuve aquí en El Cairo", escribió en su cuenta de Instagram.

"Me voy con una decepción muy grande y una pena tremenda, a levantar cabeza y seguir adelante. Volveré más fuerte", agregó.