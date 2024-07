El ranking de la ATP no nos trató bien esta semana ¿Y qué pasó con Carlos Alcaraz que ganó Wimbledon?

El ranking de la ATP no trajo buenas nuevas para los tenistas nacionales esta semana, incluso para Tomás Barrios que fue finalista en el Challenger de Trieste, ya que los chilenos vieron resultados adversos en el escalafón.

El Top Ten, en tanto, tuvo cambios, todo marcado por los resultados del Gran Slam de Wimbledon, donde se proclamó campeón por segundo año consecutivo Carlos Alcaraz.

La buena actuación de Lorenzo Musetti en Wimbledon desplazó a varios jugadores del Top 20 de ranking, entre ellos Alejandro Tabilo, que bajó un puesto y ahora está en el lugar 20º de la clasificación. Nicolás Jarry, en tanto, descendió tres casilleros y quedó 23º.

Cristian Garin se mantuvo en el puesto 106º, y Tomás Barrios, pese a ser finalista en Trieste, debido a la gran cantidad de puntos que defendía, bajó 11 puestos y ahora está en la posición 207º del planeta.

The dream continues for Federico Gomez 💫



The Argentine wins his second Challenger title in a row with a dominant 6-1, 6-2 victory over Barrios Vera!#ATPChallenger | @AATenis pic.twitter.com/qA42XK26b6