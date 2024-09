Alarma en Chile: Nicolás Jarry es duda para el debut en Copa Davis

Chile debuta esta noche en la Copa Davis contra Estados Unidos y una gran alarma se instaló en el equipo capitaneado por el doble campeón olímpico Nicolás Massú.

Esto porque Nicolás Jarry (28° de la ATP), una de las principales cartas nacionales, está en duda para la primera confrontación de nuestro país en el torneo de naciones de tenis.

¿Por qué está en duda Nicolás Jarry en Copa Davis?

Según informó Radio Cooperativa, la neuronitis vestibular (inflamación) que sufre en el oído izquierdo ha tenido complicado al nieto de Jaime Fillol en los entrenamientos.

Este es un problema que hace varios meses afecta a Jarry, desde la previa de Wimbledon en junio, y que le ha impedido ganar un partido oficial de singles desde la fecha.

De todas formas, Nico está haciendo todos los esfuerzos por llegar a este compromiso y sigue entrenando duramente.

El reemplazante de Nicolás Jarry en Copa Davis

Al menos para la serie contra Estados Unidos, el jugador que se perfila para reemplazar a Nicolás Jarry es Cristian Garin, número tres de Chile que atraviesa por un momento irregular en su carrera y es 116° del mundo.

Gago viene de algunas derrotas consecutivas, pero siempre ha tenido la confianza de Massú y ahora no es la excepción, teniendo grandes chances de ser segundo singlista, después del primero que es Alejandro Tabilo.

¿A qué hora debuta Chile en la Copa Davis?

Chile jugara este miércoles a las 00:00 horas (noche de este martes) contra Estados Unidos su primera confrontación, y seguirá el jueves y domingo en el mismo horario frente a Alemania y Eslovaquia, respectivamente.

El calendario de Chile en la fase de grupos de la Copa Davis:

Miércoles 11 de septiembre: Estados Unidos vs. Chile, 00:00 horas.

Jueves 12 de septiembre: Alemania vs. Chile, 00:00 horas.

Domingo 15 de septiembre: Eslovaquia vs. Chile, 00:00 horas.