Claudio Bravo respaldó a Cristian Garin y se lanzó con todo contra Zizou Bergs

La serie de Copa Davis entre Chile y Bélgica terminó de la peor forma posible. Esto luego que el tenista local Zizou Bergs agrediera a Cristian Garin, lo que no le permitió al chileno continuar en el partido.

Esta situación provocó la derrota del equipo nacional en la serie, por lo que el belga se ganó el repudio de los fanáticos chilenos.

El polémico episodio generó diversas reacciones contra el tenista belga. Figuras como Hugo Dellien, Nick Kyrgios y Andy Roddick criticaron al Comité Internacional por la decisión que tomaron.

Por su parte, los fanáticos nacionales se volcaron a las redes sociales de Bergs, donde han dejado un sinfín de recetas a modo de manifestación por lo ocurrido.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m