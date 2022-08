Coach de Garin: Es una temporada clave, se está dando cuenta de cosas que a los 20 años no te planteas

El técnico de Cristian Garin, el español Pepe Vendrell, comentó el presente del tenista nacional y aseguró que además de su labor en cancha, está trabajando fuertemente en la mente del jugador nacional.

"Me encontré con un jugador con un momento complicado que venía de muchos cambios y poca estabilidad, tenía como se dice la 'habitación desordenada' y en ello hemos estado trabajando, tratando de organizar su día a día, de tomar decisiones que le han funcionado en el pasado, y está siendo un año de mucho aprendizaje", dijo el coach en diálogo con el programa "Saque y Red", de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que es un año clave, porque se está dando cuenta de cosas que cuando tienes 20 años no te planteas, y sobre a dónde quieres ir. El debe ser el líder, el capitán de este barco y nosotros desde fuera, nosotros debemos orientarle", añadió.

Vendrell comentó además el presente más inmediato y explicó que Garin arrastra una lesión en su muñeca izquierda, por lo que su retorno a las canchas será seguramente en el ATP de Winston Salem, la semana de 22 de agosto.

"Lo venimos arrastrando en el partido con De Miñaur (a comienzos de julio), donde tuvo un par de caídas y que no le dimos mayor importancia. Al día siguiente se levantó con molestias y a partir de ahí hemos ido lidiando con antinflamatorios y jugando algo condicionado. No parece una lesión muy grave, pero ha estado con molestias y por eso decidimos darle un descanso", dijo.

"La idea es recuperarnos y que pueda jugar unas semanas antes del US Open. La idea es centrarnos en las prácticas en entrenar con el revés, porque no ha podido golpear y tenemos dos semanas hasta Winston Salem, que lo añadimos al calendario para llegar al US Open, que es el objetivo principal", añadió.

El técnico europeo adelantó además que Garin quiere jugar la serie de Copa Davis ante Perú.

"La Davis está en el calendario, no hay nada como representar a tu país y creo que humildemente que para nosotros puede ser una herramienta para el crecimiento de Cristian, porque es una semana muy exigente", expresó.

Mira acá la entrevista completa