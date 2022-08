Cristian Garin anunció que se bajó del ATP de Winston Salem

El tenista chileno Cristian Garin optó por bajarse del ATP de Winston Salem luego de anunciar que se mantiene con molestias en la mano izquierda, por lo que se espera su regreso para el US Open, certamen que parte el próximo 29 de agosto en Nueva York.

A través de su cuenta en Instagram, el número dos de Chile explicó que han sido "semanas difíciles".

"Quería contar que he ido avanzado de manera positiva en la recuperación de mi muñeca izquierda, pero aún no puedo entrenar de manera normal, por lo que decidimos no jugar la próxima semana", escribió.

"El objetivo es seguir aumentando las cargas progresivamente para tratar de llegar al US Open de la mejor manera", añadió.

Recordar que Garin se lesionó la muñeca a comienzos de julio en una caída en el Wimbledon, lo que le ha impedido ejercitar de manera correcta el revés.

