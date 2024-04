Cristian Garín bajó a un importante crédito local en su estreno en el ATP de Múnich

El tenista nacional Cristian Garín (106° del mundo) sigue al alza tras debutar con un importante triunfo en el ATP 250 de Múnich, este martes a costa del alemán Dominik Koepfer 54° en el ranking y séptimo sembrado del certamen, por parciales de 7-6(3) y 6-3.

El ex17° del orbe se sobrepuso a un momento difícil y mostró solidez en momentos importantes del juego, imponiéndose en una hora y 38 minutos.

2019 Champ up and running 🏃@Garin_Cris defeats the 7th seed Dominik Koepfer 7-6 6-3 to advance to round 2👏#BMWOpen pic.twitter.com/xmmFMm7uwY