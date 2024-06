Cristian Garín chocará ante expupilo de Marcelo Ríos en su estreno en Wimbledon

La tercera raqueta nacional Cristian Garin (111°) ya tiene rival para hacer su estreno en el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que comenzará a disputarse este lunes en el pasto de Londres.

El sorteo desarrollado en esta jornada en la capital británica dejó al chileno emparejado con el chino Juncheng Shang (104°) y ante quien no tiene registros previos en el circuito.

Juncheng Shang se hizo conocido en nuestro país hace unos años ya que fue entrenado en 2022 por Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo.

Bajo la tutela de Ríos, el joven tenista asiático ganó su primer título en un torneo de categoría Challenger al coronarse en el torneo de Lexington, en Estados Unidos.

"Que haya subido del 380 al 190 es un paso grande. Es muy talentoso, juega muy bien, le falta mucho que aprender, pero es muy pajero. Es muy cómodo. El pendejo es la raja, le falta cambiar esa mentalidad y ser un perro en la cancha. Si realmente se sacara la chucha, puede ser muy bueno", dijo en su oportunidad Ríos del ahora próximo rival de Garín en Wimbledon.

Este año Juncheng Shang suma 8 victorias y 8 derrotas y su mejor ranking fue el número 89, alcanzado en mayo pasado.

El ganador de este encuentro se verá las caras en la segunda ronda del certamen londinense ante el ganador del partido que animarán el bulgaro Grigor Dimitrov (10°) ante el serbio Dusan Lajovic (56°).

The full draw for #Wimbledon 2024 🌱



Who's making it all the way to the final? ⬇️ pic.twitter.com/U27ffQFFJO