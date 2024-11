Cristian Garín comparte emotiva reflexión sobre su carrera y el difícil momento que atraviesa

Cristian Garín, el tenista chileno que alguna vez fue el 17° mejor del mundo, está atravesando el momento más difícil de su carrera. Enfrentado a lesiones y una dura caída en el ranking, el deportista de 28 años compartió un mensaje sincero con sus seguidores en redes sociales sobre las dificultades que lo aquejan.

Garín, actualmente en el puesto 147 del ranking ATP, vive una de las etapas más complicadas de su carrera. En los últimos dos años, el exnúmero 17 del mundo ha luchado con lesiones y una significativa caída en su rendimiento. La ausencia en el Top 100 refleja el impacto de estos problemas, que lo han obligado a retirarse de varios torneos.

A través de un emotivo mensaje en Instagram, 'Gago' reveló que ha estado lidiando con fuertes dolores físicos y lesiones que lo han mantenido fuera de las canchas por meses. "Hace tiempo que no subo nada ni hablo de mi situación actual", comenzó el tenista. "Decidí hacerlo porque sé que hay personas que se preocupan por mí y me apoyan en las buenas y en las malas", expresó el tenista chileno, quien no ocultó el desgaste emocional que esto ha generado en él.

El impacto de estas dificultades no solo ha afectado su cuerpo, sino también su mente. "Estos últimos dos años he estado jugando con muchos dolores en el cuerpo, además de otras lesiones que me han mantenido fuera de la competición por varios meses", explicó.

"No poder hacer lo que más me gusta ni al 50% de mis capacidades ha sido muy difícil y me ha quitado toda la energía mental y la confianza, especialmente durante este último año", confesó Garín, quien admitió que es un desafío constante mantener la motivación y la concentración en medio de tanto sufrimiento físico.

Argument between Cristian Garin & Kris Van Wyk. After set 1 finishes Garin gets a time violating warning from the umpire.



Van Wyk asks the umpire why is Garin allowed to say anything he wants and he himself isn’t. Claims he’s not being treated the same. Garin started clapping… pic.twitter.com/TxaAOCUWk4