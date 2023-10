Cristián Garin entró a la qualy del ATP 500 de Basilea

El chileno Cristian Garin, 94° de la ATP, logró ingresar a la qualy del ATP 500 de Basilea, un nuevo reto que deberá afrontar tras su meritoria gira por Asia estas últimas semanas.

La raqueta nacional pudo acceder a un cupo para la fase de clasificaciones del torneo suizo tras la baja del tenista checo Tomas Machac.

Garin también se encuentra a una baja de entrar a la qualy del ATP 500 de Viena, el cual se juega desde el próximo 23 de octubre, misma fecha que Basilea.

De esta manera, el "Tanque" tendrá un nuevo desafío tras su participación en los torneos de Zhuhai, Beijing y Shanghai en China, y haber llegado hasta los octavos de final en Tokio en Japón.

Basel Qualifying update:

OUT: Machac

IN: Garin

Next: Medjedovic