Cristián Garin jugará en el ATP 250 de Sofia

El chileno Cristian Garin, 86° del ranking ATP, tendrá una última parada por Europa antes del regreso a Sudamérica esta temporada, ya que entró en la lista para jugar el cuadro principal del ATP 250 de Sofia.

La raqueta nacional se vio beneficiada de este ingreso al darse la baja del estadounidense Taylor Fritz, sumándose el norteamericanos a otros nombres que decidieron restarse del torneo en Bulgaria como sus compatriotas Frances Tiafoe, Ben Shelton o Sebastian Korda.

Con esta situación, Garin volverá a la pista en esta recta final del circuito en Sofia, certamen que arranca este lunes 6 de noviembre. Hay que recordar que el jugador criollo no ve acción desde mediados de octubre, cuando fue eliminado en el ATP de Tokio.

Igualmente hay nombres que asoman como favoritos para quedarse con el título del campeonato búlgaro, como el del alemán Alexander Zverev, el italiano Lorenzo Musetti o el alemán Jan-Lennard Struff.

Sofia update:

OUT: Fritz

IN: Garin

Next: Rodionov