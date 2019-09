Cristian Garin: Ojalá podamos tener de vuelta un ATP en Chile

Cristian Garín, 34° en el ranking mundial y primera raqueta nacional, anticipó el duelo de exhibición que tendrá este viernes ante Nicolás Jarry (74°) y se refirió a lo especial que es jugar en Chile y admitió que extraña un torneo categoría ATP en nuestro país.

"Se echa de menos un torneo ATP. Crecí viendo el ATP de Viña, siempre fui. Ahora que estamos ahí con el ránking para poder jugar un torneo de esa categoría, se echa de menos. Es algo en que no podemos hacer nada al respecto. Ojalá vuelva lo antes posible, no hay muchas oportunidades de jugar en Chile y este año no tuvimos Copa Davis. Ojalá en cuanto al tema ATP, tenerlo de vuelta", comentó Garin en rueda de prensa.

Respecto al partido con Jarry, "Gago" indicó que "no tenemos muchas ocasiones de jugar en Chile y la verdad que es especial, es nuestra primera exhibición jugando aquí. Ha sido un buen año para los dos, es una buena oportunidad para jugar y compartir con la gente. Lo hace especial que puedan venir nuestras familias, amigos y la gente que nos apoya todo el año".

Por último, Garin comentó cómo ha sido su experiencia en su primer año jugando en el circuito de la ATP: "Han sido meses bastante duros, muy exigentes, pero con buenos resultados".

"Estas semanas vienen bien, pude descansar y estoy entrenando para lo que se viene en China, así que me pone contento la oportunidad de jugar aquí", sentenció.

El partido entre Garin y Jarry será en el Gran Arena Monticello, a partir de las 22:30 horas (01:30 GMT) de este viernes, y lo podrás seguir con la cobertura de Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.