Cristian Garin se enfrentó a uno de sus eternos verdugos en Washington

Cristian Garin (115º del ranking) había tenido un triunfo brillante en la primera ronda del ATP 500 de Washington frente al ruso Aslan Karatsev (102º), pero la segunda ronda de este torneo que se disputa en paralelo a los Juegos Olímpicos de París 2024 representaba un desafío mayor, ya que se medía ante un adversario que es uno de sus verdugos debido a que no lo ha podido vencer con anterioridad.

El estadounidense Sebastian Korda (22º) es el cuarto cabeza de serie del Mubadala Citi de Washington, y llegó a este enfrentamiento con una ventaja de 2-0 sobre Garin en los encuentros previos, por lo que corría con amplio favoritismo.

Clinical Korda💪 Korda takes the opener 6-3 over Garin✅ @mubadalacitidc pic.twitter.com/m4juDxgAAC

Korda hizo valer con todo su poderío la condición de uno de los principales sembarados del torneo. Y ya en la segunda ocasión que sirvió Garin sufrió un rompimiento, que estuvo a punto de recuperar en el séptimo game, pero lo dilapidó y el estadounidense se llevó la primera manga por 6-3 en 41 minutos.

El segundo set fue aún más demoledor, Korda rápidamente quedó 4-0, y con eso, a no mediar una levantada fuera de serie de Garin, sabía que el partido lo tenía en camino hacia el triunfo, el que consiguió en una hora y once minutos por 6-3 y 6-2.

Moving on 🏃



Sebastian Korda defeats Garin 6-3 6-2 to kick off his campaign 💥@mubadalacitidc pic.twitter.com/eJEf4N71wO