Daniil Medvedev anticipó un duro duelo con Garin: Necesito dar lo mejor de mí

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 3 de la ATP, anticipó el duelo que sostendrá en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghai contra el chileno Cristian Garin (98°), a quien calificó como un "gran jugador".

"Ya hemos jugado en un par de ocasiones, pero no recientemente. Entrenamos un par de veces el año pasado. Es un gran jugador, estuvo en el top 20 si no me confundo", declaró en palabras reproducidas por el medio Punto de Break.

Para el europeo, Garin "ha pasado por una situación complicada últimamente, pero ha ganado su encuentro de primera ronda y está acostumbrado a las condiciones, así que sé que será duro, necesito dar lo mejor de mí".

El partido se disputará en la madrugada del sábado, cerca de las 03:00 horas.