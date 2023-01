La advertencia de Garin a su coach en Australia: No me hagas señas que me pones nervioso

El tenista chileno Cristian Garin (87° ATP) tuvo una pronta despedida del Abierto de Australia 2023 al caer por 6-4, 1-6, 6-3, 6-2 contra el estadounidense Sebastian Korda (31°) en un encuentro en el que llamó la atención el diálogo etre el jugador y su entrenador, Andrés Schneiter.

Se disputaba el tercer set y Garin perdía por 4-1 cuando se escuchó la voz del chileno en la transmisión del partido dando una especial advertencia al trasandino.

"No me hagas señas, mejor háblame porque me pones nervioso", le dijo la raqueta número 1 e Chile al coach.

Garin volvió a trabajar esta temporada con Schneiter, entrenador que lo acompañó entre 2018 y 2020, periodo en que el iquiqueño llegó a ser 18 del mundo.