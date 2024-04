La gran polémica de la que resultó beneficiado Cristian Garín en Estoril

El chileno Cristian Garin (112° del mundo) se vio beneficiado por una gran polémica que se produjo en el duelo ante el local Nuno Borges (62°), encuentro que ganó el criollo este viernes en cuartos de final del ATP 250 de Estoril, Portugal.

Se jugaba el sexto juego del segundo set, con punto de quiebre en contra para el nacional, cuando empezó la controversia por un grito desafortunado del público.

Resulta que estaba en plena disputa el punto, cuando un hincha local le cantó como mala una pelota a Garin pese a que esta era buena, la jugada continuó y se definió con una derecha ancha del chileno, lo que significaba juego y quiebre para el portugués.

No obstante, la sorpresa llegó cuando el punto fue dado para el número cuatro de Chile, luego de que éste reclamara, con el argumento del árbitro de que Borges paró el punto al momento de escuchar el grito desde el público.

Lo cierto es que esto nunca ocurrió y Borges se lo hizo saber al umpire, recurriendo después al llamado del delegado del torneo, quien tampoco le dio la razón al tenista dueño de casa, en un situación que se extendió por más de cinco minutos.

El argumento del tenista luso es que jamás detuvo el juego y prueba de ello fue que se siguió jugando hasta el error de Garin, y que si fuera efectivo que el chileno se vio desconcentrado por la gente, lo que correspondía era que se repitiera el punto y no que se lo dieran al criollo, producto de que él no tuvo la culpa de esa distracción provocada por la gente.

Sin embargo, nada de eso fue tomado al final en la decisión, el punto fue para Garín, quien a la postre ganó ese juego y se salvó de una acción que pudo haber dado un giro al partido, el también terminó desnivelando a su favor.

Revisa en detalle la polémica:

We had A LOT of drama earlier in this second set.



Here you have the entire situation… pic.twitter.com/VwWZitmzwG