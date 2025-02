NO ESTABA EN CONDICIONES: El categórico parte médico de Cristian Garin tras agresión de Bergs

Chile cayó ante Bélgica por 3 a 1 por la serie en Copa Davis, en la cual se vivió uno de los momentos más polémicos en la historia del deporte, ya que el jugador nacional, Cristian Garin, fue descalificado del partido tras no volver a la cancha debido a una agresión de su rival.

Durante el tercer set, el tenista belga Zizou Bergs, logró quebrar el saque del "Gago", por lo que celebró de forma eufórica su cercanía al triunfo. En su celebración corrió hacia el otro sector de la cancha, donde impactó el ojo de Garin con su hombro, lo que imposibilitó al chileno de seguir el juego. El doctor del cuerpo médico nacional, entregó el diagnóstico de Cristian tras su descalificación.

Zizou Bergs makes a HUGE shot to break serve... but accidently collides with Cristian Garin in celebration 😮 pic.twitter.com/6H2RqRmx4m