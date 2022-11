Nick Bollettieri encaró rumores sobre su muerte: Soy un tipo afortunado

El mítico instructor de tenis ítalo-estadounidense Nick Bollettieri salió a desmentir su fallecimiento este domingo, luego de que varios medios publicaran sobre ello y lamentaran su supuesto deceso a sus 91 años de edad.

A través de su propio Instagram, el que fuese pionero en los internados de tenis y que entrenara a Marcelo "Chino" Ríos y otras leyendas del tenis mundial publicó una aclaración sobre su estado.

"Me gustaría asegurar que contrario a lo que han visto, sigo más que vivo. No habrá algo que pueda mantenerme abajo por mucho tiempo. Tengo a mi familia conmigo y un montón de visitas, lo que me pone muy feliz", escribió en la publicación.

"Amo los mensajes que han enviado, las llamadas telefónicas y mensajes de voz. Soy un tipo afortunado, les deseo lo mejor", agregó.

Es que durante esta jornada múltilples portales habían dado por hecho la muerte de Bollettieri, apoyándose en una supuesta enfermedad que lo ha afectado pero que sus cercanos no quisieron revelar.