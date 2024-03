Horacio de la Peña y la idea de un Masters en Sudamérica: Lo mejor es tener dos ATP 250 y un 500

El extenista Horacio de la Peña, en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, abordó la idea que surgió en redes sobre instaurar un Masters 1.000 sudamericano, lo que en su opinión no sería favorable.

Fue el británico Andy Murray quien sorprendió al proponer un torneo de maestros en nuestro territorio. "La forma en que los aficionados apoyan los torneos allí es increíble. Ambientes increíbles y el tenis es claramente parte de su cultura deportiva", escribió etiquetando a la ATP.

Unpopular opinion 🚨 South America should have its own dedicated swing on the tennis tour with its own masters series. The way the fans support the tournaments there is incredible. Amazing atmospheres and 🎾 is clearly part of their sporting culture. Vamos @atptour !