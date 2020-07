ATP festejó cumpleaños de Fernando González con recuerdo del triunfazo sobre Federer

Fernando González cumplió 40 años este miércoles 29 de julio y la ATP, a través de su cuenta oficial TennisTV, festejó al ex tenista chileno recordando un triunfazo del "Bombardero" sobre Roger Federer.

El video, publicado en Twitter, resume los mejores momentos de González ante el suizo en la fase de grupos del Torneo de Maestros en 2007, que en ese entonces se disputó en Shanghai, China.

Ese partido, uno de los triunfos más importantes en la carrera de González, fue por 3-6, 7-6 y 7-5 ante un Federer que se encontraba en plenitud como el mejor del orbe.

"¡Cuando González pasó al Modo Dios para vencer a Federer! Feliz cumpleaños, Fernando", fue el mensaje que acompañó el video.

When Gonzalez went God Mode to beat Federer! 🤯



Feliz Cumpleaños, Fernando 🎉 🇨🇱 pic.twitter.com/2D2a7ODcP9