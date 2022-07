Fernando González avisa que se va a Miami y entregó su postura de cara al Plebiscito

El ex tenista chileno Fernando González, otrora número 4 del mundo y triple medallista olímpico, está a la espera de un cambio radical en su vida luego de anunciar que se radicará por unos años en Miami y adelantó que irá a votar en el próximo Plebiscito del 4 de septiembre.

En entrevista con el portal ClayTenis, el oriundo de La Reina explicó su decisión de desplazarse junto a su familia a Florida: "Hay cosas que priorizar, y quiero disfrutar un poco más a los niños antes de que crezcan. Pasé toda mi vida viviendo alrededor del mundo y ahora llevo 10 años en Chile, toca un pequeño cambio que vendrá bien, aparte por el clima", dijo.

"Más por buscar el calor. Los niños lo pasan mejor allá. En invierno hay muchos virus respiratorios. Igual voy a mantener mis cosas en Chile, que me encanta. Mi escuela, hago varias clínicas y charlas, entonces voy a estar muy conectado, yendo y viniendo. Es rico poder salir con los niños todos los días a jugar. En Santiago en esta época hace mucho frío, aparte hay mucho smog. Además, si quisiera trabajar en tenis, tengo más posibilidades", añadió dejando la puerta abierta la opción de trabajar como entrenador.

Al ser consultado por el referéndum constitucional, González evitó manifestar una postura, aunque dejó claro que es importante votar.

"Como deportista trasversal, nunca he querido opinar ni lo haré (explicitar su voto). Pero claramente iré a votar porque es un deber. Pongas lo que pongas, hay que ir", explicó.

"No es por imagen ni nada, pero no tengo el ánimo de que me soben la espalda unos, ni que me critiquen otros. En otros países se respeta mucho más la opinión de cada persona", añadió antes de ser consultado sobre el Presidente Gabriel Boric.

"En estos tiempos son todos carne de cañón. En política, en Chile, dar opinión significa un costo y no tengo ganas de asumirlo", expresó.