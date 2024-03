Fernando González confía en la recuperación de Cristian Garin: Va a volver porque tiene calidad

La leyenda del tenis chileno Fernando González analizó el presente del tenis nacional y mostró confianza de que su compatriota Cristian Garin va a retomar su mejor nivel en el futuro (fue 17° del mundo), luego de varios años rondando apenas el top 100 (actualmente es 104°).

González hizo un análisis general de los chilenos en el circuito y expresó en La Tercera: "En el caso de Tabilo fue ideal ganar su primer título a principio de año. Te da una tranquilidad en cuanto a lo que tengas que defender y estás entrando directo a todos los torneos, porque el calendario ahora es lo que él quiere, no es donde puede. En cuanto a Garin, claramente no está pasando un gran momento, pero es el gran filtro del tenis. O sea, si fuera solo tenístico, habría más jugadores en los lugares más altos, pero es un jugador que tiene un gran tenis, compite muy bien cuando está bien. Para mí va a volver. No te puedo decir un número, porque mientras más sé de tenis, menos puedo predecir. No ha tenido los resultados que esperaba, Pero es un jugador que va a volver porque tiene calidad, tiene buena mentalidad, físicamente muy potente, y ha estado ahí. Lo respetan".

También comentó que Gonzalo Lama se haya unido al equipo de trabajo de Garin: "Gonzalo también tuvo una carrera de altos y bajos, por otras razones, pero creo que en ese sentido le puede aportar muchísimo. Se conocen mucho desde chicos. Gonzalo comenzó su primera gran experiencia como entrenador, pero todo comienza en algún momento y aparte Gonzalo tuvo buenos entrenadores y yo creo que para ser buen técnico hay que tener buenos profesores. Sabe lo que es estar abajo y arriba, quizás no tan arriba como Cristian, pero está aprendiendo mucho".

Por otra parte, tuvo palabras sobre Nicolás Jarry: "Siempre es difícil adaptarse en el año siguiente porque vas a ser el rival a vencer. Todos te conocen, están los mejores jugadores y los mejores entrenadores del mundo mirando cómo ganarte. Y algo no menor, uno pasa a ser la atracción del torneo, tiene más compromiso, y es toda una acumulación de cosas que no te voy a decir que son buenas; tampoco son malas. Es lo que es, nomás. Igual toma un tiempo, hay un periodo de adaptación, pero eso no quita que en cualquier momento va a empezar a tener los resultados. De hecho, hizo final de Buenos Aires, aquí en Santiago perdió en cuartos, pero creo que se le va a empezar a dar porque es un jugador que está muy enfocado y sabe qué hacer".

"Y en el caso de Tomás Barrios, ha llegado a los mejores puestos de su carrera y todavía puede seguir subiendo. Son jugadores jóvenes con hambre y eso paga al final", cerró.