“Da mucha impotencia”: Fernando González dio su tajante opinión sobre lo sucedido entre Chile vs Bélgica por Copa Davis

Aún hay ecos de lo sucedido el fin de semana en el Sporthal Alverberg de Hasselt, escenario que fue testigo de la serie entre Chile y Bélgica por el repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis.

Mientras sigue en curso la apelación chilena para revertir la decisión que dio por ganador al país europeo, tras el incidente que involucró a Cristian Garin y Zizou Bergs en el cuarto punto de la confrontación, el debate sobre lo sucedido continúa y se sumó a él Fernando González, quien entregó su opinión sobre lo sucedido.

El análisis de González sobre la polémica serie entre Chile vs Bélgica

Fernando González disputó 23 series de Copa Davis por Chile y ganó 31 encuentros con el equipo nacional es voz autorizada para analizar lo sucedido el domingo en Bélgica.

“A mi modo de ver, con la experiencia que tengo y las cosas que he visto, claramente debió ser descalificación directa para Bergs”, indicó González a El Mercurio.

“No recuerdo una situación parecida entre dos tenistas. He visto casos como el de (David) Nalbandian, Serena Williams, (Novak) Djokovic, quienes agredieron sin querer a jueces y los descalificaron. Un hecho así como el que vivió Cristian no tengo en mi memoria un caso parecido”, puntualizó.

El ex número 5 del mundo fue consultado si fue un error de Garin no continuar en el partido, ya que eso sentenció la derrota y eliminación de Chile en la serie, González prefirió no entrar en detalles del incidente, pero reconoció sentir impotencia por lo sucedido en el cuarto punto de la serie, indicando que Garin fue perjudicado.

“No sé si fue buena o mala decisión no haber seguido. Como se estaban dando las cosas, por cómo quedó después del incidente, sólo él sabe si estaba en condiciones de seguir. Aquí uno no puede opinar desde afuera, pero sí da mucha impotencia ver qué ocurrió, que no descalifiquen a tu rival y ser víctima de una agresión. Garin fue perjudicado por todos lados”, puntualizó.