Fernando González: Gran parte del jugador que fui es gracias a Nico Massú y él también gracias a mí

La leyenda del tenis chileno Fernando González repasó importantes momentos de su carrera, que terminó en 2011, y aseguró que gran parte de sus logros se produjeron gracias a la competencia sana que tuvo con Nicolás Massú.

En entrevista en el programa "De Tú a Tú" de Canal 13, González señaló que "gran parte del gran jugador que fui, es gracias al Nico, y él gracias a mí. Una gran competencia, pero súper bien llevada. Nos conocemos desde los ocho años y nos hicimos grandes amigos".

Además, el "Bombardero de La Reina recordó la obtención de la medalla de oro en dobles y bronce en singles en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004: "Cuando perdí en semifinales (contra Mardy Fish) fue la derrota más dolorosa de mi carrera. Al otro día jugaba el bronce en singles y la final del dobles".

"A 10 minutos aproximadamente del partido por el bronce, vi una premiación de otra disciplina en televisión, y la ganadora estaba llorando. Eso me ayudó. Después en el dobles, cuando ganamos me quedé en blanco y después de un rato asimilé lo que estaba pasando. Yo creo que lloré, pero no recuerdo bien qué pasó, ni qué le dije a Nico", agregó.

Sobre su llegada a Chile dos semanas después, el ex cinco del mundo sostuvo que "le pregunté a mi papá si esto era como cuando Colo Colo ganó la Libertadores, me dijo: 'No sé, pero la gente se volvió loca'. Cuando llegamos era emocionante ver gente que conocías y que te alentaba. En La Moneda el presidente (Ricardo Lagos) rompió el protocolo y nos dijo: 'Esto es de ustedes'".

Finalmente aseguró que los momentos más difíciles fueron "cuando terminaba un partido con las pulsaciones muy arriba y después llegaba al hotel y me sentía solo", agregando sobre su retiro que "no quería jugar porque no tuviera nada más que hacer. Recuerdo que en un torneo llegué y no tenía ganas de jugar, venía de una fuerte lesión. Cuando me retiré de ese torneo mejoró mi ánimo y ahí me empecé a cuestionar. Quería retirarme en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero quería tener tres medallas en dos juegos, no en tres disputados (risas)".