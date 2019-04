Fernando González: Jarry y Garin todavía pueden dar mucho, son jugadores que no tienen techo

El destacado ex tenista nacional conversó con Al Aire Libre en Cooperativa del renacer del tenis nacional y de la exhibición que brindará junto a Nicolás Massú.

El destacado ex tenista nacional Fernando González conversó con Al Aire Libre en Cooperativa a poco más de una semana de la exhibición que brindará junto a Nicolás Massú en el Arena Monticello ante los argentinos Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco y valoró el renacer del tenis nacional de la mano de Nicolás Jarry y Cristian Garin.

Consultado por el momento de los jóvenes deportistas, el ex número 5 del mundo lo calificó como "tremendo. Eso demuestra lo competitivo que es el circuito. Jarry el domingo estaba fuera del torneo, el lunes entró por perdedor afortunado, le ganó al que lo había vencido el día anterior y después tuvo el mejor triunfo de su carrera, una de las mejores victorias que ha tenido nuestra historia".

"Por otro lado, Cristian ganó su primer título hace un par de semanas, ahora sigue ganando partidos en otro continente, con otros adversarios. Hay puras cosas buenas y lo importante es que son jóvenes que saben lo que deben hacer, les falta un periodo de madurez importante, pero tienen mucho para dar todavía y eso es muy bueno", agregó.

Asimismo, González valoró que "Chile está sonando nuevamente en el circuito, lo mismo en Copa Davis. Son jugadores que pueden dar mucho más todavía, son tenistas que no tienen techo y esa competencia que tienen semana tras semana contra mejores jugadores le va a dar muchas alegrías a nuestro país. Además, atrás vienen (Tomás) Barrios, (Alejandro) Tabilo y el mismo (Gonzalo) Lama, al que le ha costado mucho por las lesiones".

El triple medallista olímpico también se refierió a Massú y su doble función como capitán de Copa Davis y entrenador del austriaco Dominic Thiem. "Por calendario se puede, hay que ver que opinan los jugadores porque se pueda dar que jueguen Thiem con Jarry en el circuito, pero si los tenistas están a gusto es algo perfectamente compatible".

La exhibición ante Mónaco y Chela

Sobre el encuentro ante los argentinos Juan Ignacio Chela y Juan Mónaco, los próximos 26 y 27 de abril, en una confrontación al estilo Copa Davis, que se llevará a cabo en el Gran Arena Monticello, González manifestó la satisfacción que le produce poder jugar esta confrontación.

"Estoy feliz de volver a jugar acá en Chile. Es un privilegio para mí, sobre todo en donde vamos a jugar que es un lugar agradable para mirar como para competir. Yo me estado preparando bien y he bajado de peso y eso me tiene muy contento también, le sigo pegando muy fuerte y es una ventaja que tendré", indicó.

"Nicolás y Chela viajando en el circuito llegarán bien, Mónaco se retiró hace menos tiempo, así que será bastante entretenido para la gente, creo que lo pasarán muy bien por el espectáculo deportivo y alguna broma que hagamos, pero siempre enfocados en ganar porque de eso se trata el tenis", agregó.

Finalmente, se refirió a su estado físico, asegurando que "la cadera quedó súper bien, sin dolores. Estoy hace tiempo manteniéndome físicamente y en febrero jugué un torneo y lo hice súper bien".