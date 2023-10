Fernando González y su relación con Federer: Lo conozco desde los 12 años y era malo

El extenista chileno y hoy embajador de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Fernando González, conversó con TNT SPORTS con el programa "Sabor a Gol" y junto con hablar de la máxima cita continental, se refirió a su prácticamente desconocida relación con Roger Federer.

"Lo conozco desde los 12 años y era malo. De hecho, una vez en un torneo sub 14 yo era el mejor junior del mundo y él era un año menor. Se me acercó y me hizo preguntas. Le di algunos consejos. Agarré súper buena onda con él ahí. Andábamos juntos para todos lados", contó el otrora número cinco del mundo.

A la hora de repasar uno de sus logros más importantes como deportista como fueron las medallas olímpicas en Atenas 2004 junto a Nicolás Massú, González confesó que "nos cambió la vida. Pasamos de ser conocidos a casi estrellas. Íbamos a restaurantes y se llenaba afuera, algo como lo que ocurre con Messi hoy en Estados Unidos, pero a otra escala. Fue hermoso".

Si bien Fernando González es uno de los referentes en la raqueta a nivel nacional, el ex jugador que logró el número 5 en el Ranking ATP pudo defender los colores de otra nación: "Me tantearon de la Federación de Italia para ver si podía jugar por ellos. Mi segundo apellido es italiano y en ese entonces no tenían tenistas nacionales muy buenos. Hubo conversaciones pero no pasó nada al final. Soy chileno y quería defender a mi país", contó.

González también se refirió al nivel de Nicolás Jarry, quien ostenta el número uno de Chile.

"Me gusta mucho el tenis de Nico Jarry pero creo que lo puede mejorar mucho. Lo enfocaría de otra forma, pero tiene todas las capacidades. Como es alto podría jugar puntos más cortos para poder llegar más entero al final del partido o de temporada. Le está yendo muy bien", comentó.