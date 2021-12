González, Barrios y Lama ganaron en el último día del Masters Legión Sudamericana

Los chilenos Fernando González, Tomás Barrios y Gonzalo Lama despidieron con un triunfo el Masters Legión Sudamericana, que se llevó a cabo durante esta semana en el Club Palestino.

El León Lama tuvo una buena semana en el court central del Club Palestino, donde cosechó dos triunfos y dos derrotas ante jugadores con mejor ránking. "Estoy muy agradecido de poder jugar un evento así en Chile y más encima en mi club. Dove Men+Care ha hecho un trabajo fantástico con estos torneos. Mi calendario 2022 será con los torneos del Dove Men+Care en Buenos Aires, Brasil, Concepción y Santa Cruz de la Sierra".

Uno de los duelos más esperados de la semana era el de Tomás Barrios contra Alejandro Tabilo. Se impuso el chillanejo Barrios por 4-1, 4-3, en uno de los mejores partidos de la semana, lleno de lujos y jugadas de categoría.

"Es difícil jugar contra alguien que te conoce tan bien, para ambos. Nos conocemos todo, pero tenemos muchas ganas de enfrentarnos en el circuito profesional .Lo hicimos bien y pudimos ensayar los puntos que hemos estado trabajando en la pretemporada", dijo Barrios.

Tabilo, en tanto, comentó que "fue un partido duro, con Tommy nos conocemos muy bien. Él sacó muy bien hoy y estoy feliz de que el último partido de este torneo lo haya jugado con Tommy".

En el duelo de las leyendas, Fernando González venció al colombiano Santiago Giraldo por 4-1, 4-2, ante la algarabía del público que completó el aforo permitido en el court central del Estadio Palestino.

"Estoy feliz de estar en una cancha en Chile, con mi gente. El segundo día me sentí bien, pegándole mejor. Falta estar más liviano, pero eso es un proceso más largo (risas). Pero el hecho de estar en la cancha y golpear bien es buenísimo. Solo falta la movilidad", dijo el triple medallista olímpico y ex No. 5 del mundo.

Sobre el Circuito Legión Sudamericana, el "Bombardero de La Reina" comentó que "es un gran aporte al tenis sudamericano con muchos torneos cercanos a la casa de cada tenista. Ahora podrán jugar entre un 30 y 50% de los torneos cerca de casa, que sirve mucho en lo económico y lo emocional. Hay muchos jugadores que se están metiendo y los números están a la vista".