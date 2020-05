González reveló detalles de victoria ante Sampras en 2002: Me pusieron suero en la noche anterior

El ex tenista nacional Fernando González rememoró su destacada victoria frente al legendario estadounidense Pete Sampras y contó detalles de su "mala" noche anterior, en la que incluso sufrió serios problemas físicos.

El "Bombardero" comentó en conversación con ESPN que "la noche anterior de jugar contra Pete me pusieron dos botellitas de suero, había estado con mal de estómago, aunque lo que me tenía realmente preocupado era que al día siguiente pudiera pasar una vergüenza grande en un estadio como el de Miami", reveló el triple medallista olímpico.

Además, añadió que "pasé una noche muy mala, una diarrea importante, pero sabía que tenía que entrar a jugar ante Pete de la manera que fuera. Al día siguiente, por suerte, me sentí mucho mejor, aunque esto nunca lo supo él".

Junto con esto, sobre el match que "ganarle a Pete se convirtió en mi sueño, más incluso que ganarle a Agassi, que era mi ídolo. Pero claro, Pete había ganado más".

"En aquella época entrenaba con Horacio de la Peña, quien me señaló por dónde solía sacar más veces, pero al final solo me quedó aceptar la posición del arquero, aunque sabía que no le iba a acertar todos los servicios", cerró.