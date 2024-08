Horacio De La Peña dio detalles de cómo afectan los problemas de salud al difícil presente de Nicolás Jarry

Las derrotas en el tenis olímpico masculino fueron duros golpes para Chile en París 2024, luego de las altas expectativas de Tabilo y Jarry durante la primera parte de esta temporada.

Es por eso que su expertiz y conocimiento de los exponentes nacionales en tierras parisinas, Horacio De La Peña se refirió las claves que podrían explicar las tempranas eliminaciones.

El duro sorteo es una de las claves para analizar a los tenistas chilenos en París 2024

Es cierto que la actuación no fue la esperada luego de la gran temporada que tuvieron principalmente Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, por lo que el Pulga además de conocerlos desde el inicio de sus carreras, desprendió conceptos técnicos para comprender el fracaso en tierras francesas.

"Una de las cosas que hay que tener en claro es que tuvieron sorteos muy difíciles para los Juegos Olímpicos, Barrios, Tabilo y Jarry. A uno le tocó Fran Cerúndolo que venia de ganar y con un vuelo enorme, por lo que yo creo que fue muy duro un jugador así para la primera ronda, entre otros factores", comenzó diciendo el excoach de Fernando González y capitán del equipo chileno.

De La Peña detalló los cambios en el juego que ha tenido Nicolás Jarry por sus problemas de salud

La participación de Nicolás Jarry en París 2024 no fue destacada y semanas antes de su debut en la arcilla parisina, alertó a su equipo por los problemas de salud que lo mantuvieron en cama, sin practicar por varios días y con molestias en uno de sus oídos, pero el diagnóstico fue más allá.

"Se me inflamó el nervio del oído por una infección viral, por lo que perdí toda capacidad de balance. Ya logré desinflamar el oído para que por lo menos el ojo no se me mueva mucho, porque es un cuadro vertiginoso. Llevo tres semanas en cama, y esa es una de las situaciones extra-tenísticas que me han ocurrido este año. Aún no estoy entrenando, no tengo la capacidad de ir a la cancha, no sé cuándo podré", expresó en la quincena de junio pasado el tenista, para explicar la neuritis vestibular.

Sobre este tema, Horacio De La Peña abordó la pérdida orientación del jugador en la cancha como el principal efecto perjudicial del tenista chileno.

"Nicolás (Jarry) además de llegar con poco entrenamiento y pocos partidos, al momento de impactar la pelota escucha por un solo lado prácticamente lo que claramente afecta en el equilibrio y el sentido auditivo para saber si por ejemplo la pelota viene con efecto o no. Es una situación que claramente escapa de sus manos, pero la pérdida de equilibrio y las miradas laterales son efectos que sin duda perjudican el alto nivel que tiene", contó De la Peña en Al Aire Libre.

La proyección de Horacio De La Peña sobre el equipo chileno en Copa Davis

Por último, el extenista además de reconocer que "al menos le quedan 7 años a esta linda generación de jugadores talentosos en Chile", las opciones de obtener buenso resultados en la Copa Davis es posible.

"La proyección chilena es buena para Copa Davis. Hay cuatro jugadores de muchísimo nivel, una pareja de dobles que es fuerte y dos singlistas en un muy buen momento, además de Garin que es un reemplazante de primerísimo nivel y es de esperar que realicen un buen desempeño", añadió sobre el evento que se disputará entre el 10 y 15 de septiembre ante Estados Unidos, Alemania y Eslovaquia en Zhuhai, China por el Grupo C.