“No es mi culpa”: Jannik Sinner le respondió a Nicolás Jarry por el tema de dopaje

La victoria de Jannik Sinner sobre Nicolás Jarry en la primera ronda del Abierto de Australia por 7-6 (2); 7-6 (5) y 6-1, tuvo además un añadido, ya que en el Rod Laver Arena estuvieron dos jugadores que según los controles de dopaje arrojaron resultados positivos, y que en opinión de ambos involucrados se debieron a situaciones que no fueron voluntarias, pero donde el chileno fue sancionado y el italiano ha podido seguir disputando el circuito.

El propio Príncipe había hecho alusión a este hecho en una entrevista al diario La Tercera manifestando que "me hubiera gustado el mismo apoyo que tuvo él cuando me pasó a mí. Eso es algo que a mí me afecta personalmente. Lamentablemente lo sigo sintiendo, trato de trabajarlo, de hablarlo, de que no me afecte, pero es algo que aún no puedo cerrar".

La respuesta de Sinner a Jarry

Finalizado el match contra el chileno, el Zorro, como es conocido el italiano, hizo alusión a este tema.

“Soy honesto, no sé los detalles de su caso, es difícil decir lo que pasó. No puedo hablar de diferencias de trato. Hay un protocolo y no es mi culpa si el protocolo no funcionó bien. Lo siento por los jugadores que están pasando por este tipo de cosas, pero no sé las diferencias de mi caso y el suyo. Solo sé lo que me ocurrió a mí y que todavía me sigue pasando. Al final, me juzgaron como inocente. La cantidad que encontraron en mi cuerpo es menos de una billonésima parte de un gramo. No sé cómo fue su caso", indicó el número uno.

Respecto del partido, Sinner elogió el cometido de Jarry reconociendo que el chileno "jugó muy bien en los dos primeros sets. Especialmente, en la manera en la que sacó en los momentos importantes. También, desde el fondo de la cancha, devolvió muy bien, fue muy agresivo. Podría haber perdido los dos primeros sets. Nunca se sabe. Los tie breaks los manejé muy bien. Un set se te puede ir de manera muy rápida en estas condiciones", remató el número uno del mundo, que en segunda ronda se verá las caras con el tenista local Tristan Schoolkate (173º de la ATP).