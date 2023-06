Daniella Chávez desclasificó nuevo audio de Marcelo Ríos: "Enamorado de ti"

La mediática polémica surgida entre la modelo Daniella Chávez y el extenista Marcelo Ríos sumó un nuevo capítulo luego de que la exconejita de Playboy desclasificara un nuevo audio del otrora número uno del mundo.

El lunes la rancagüina reveló un audio donde el zurdo de Vitacura accede a darle una entrevista para el programa donde ella estaba participando, a cambio de una noche en cualquier parte del mundo.

En respuesta, Ríos confirmó que sí le envió dicho audio, pero descartó haberla tratado de "prostituta", y aseguró que le ofreció disculpas si es que la ofendió y juró que dicha propuesta es antigua.

Ante ello, Chávez replicó y en Twitter acusó que él está mintiendo, pues aseguró que la propuesta indecente le llegó recién este sábado, es decir, en plena reconciliación con su esposa, Paula Pavic.

"Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. Jajaja no señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes", lanzó la estrella de OnlyFans este miércoles en Twitter.

Es más, la modelo liberó un segundo audio en TikTok: "La primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí", se oye.

"Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue... como son. Aparte que... enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar", se escucha.

De todos modos, de acuerdo a lo sostenido por Ríos en un audio a la periodista Cecilia Gutiérrez, le ofreció "disculpas a Daniella. Quiero disculparme por el audio que yo le mandé. Quizás yo me equivoqué. Después de lo que hablamos (ella y él) pensé que esto iba para otro lado. Yo tampoco sabía que ella era casada y tenía hijos. Por eso mis disculpas a ella, que nunca lo hubiera hecho si sabía que era casada. Pero si ella lo tomó como que la traté de prostituta por decirle lo que le planteé, quiero decir que no es así. Ella trabaja y se gana su vida bien y me alegro".