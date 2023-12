Paula Pavic sobre Marcelo Rios: Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto

Paula Pavic reveló detalles de su separación con el exnúmero uno del tenis mundial Marcelo Ríos, mostrándose afectada por fuertes episodios.

En un adelanto del próximo programa de Podemos Hablar de Chilevisión, se mostró que Pavic dijo: "No es la persona con la que yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frío, que es como un negocio, como cerrar un negocio"

Ademásm recordó intentos de negociación del exdeportista nacional: "Lo que él ofreció incluía que yo no me quedara con los niños. Me hizo sentir que mis 16 años con él, valían menos que su auto. 'Desaparece de la ecuación y ahí está lo que te corresponde'".

Por otra parte, recordó un hecho ocurrido cuando ella quería salir a un evento: "Voy saliendo y me dice 'si tú vas, terminamos.... Si yo, económicamente, pudiera hacerlo (irse de la casa), me hubiera ido hace rato".

"Si él decide que puede traer a quien quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quien yo quiera a mi casa", cerró.