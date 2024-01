Paula Pavic reveló compleja situación con "Chino" Ríos: Bloqueó las tarjetas y yo pago sus gastos

Paula Pavic se animó a ahondar en el quiebre definitivo de su relación con el extenista chileno Marcelo Ríos, abordando una compleja situación en relación al tema económico que vive por esta separación.

En el capítulo que se emitirá este viernes del programa Podemos Hablar de Chilevisión, Pavic acusó una especie de "asfixia económica" de parte del otrora número uno del mundo.

"Dejó de pagarme todas mis tarjetas, con las que yo pago todos los gastos de la casa en octubre. Yo he estado octubre, noviembre y diciembre pagando todos los gastos de él y de la casa con las tarjetas de créditos, ni siquiera con lo mío, porque yo no tengo esa cantidad tampoco", mencionó.

"Los niños que piden comida por Uber Eats, les sale como que ya no pueden pedir porque está bloqueada la tarjeta. Ahí también siento que él está siendo... como que no es él el que está tomando esas decisión", añadió respecto al momento que vive.

Por otro lado, Pavic también se refirió a la situación de sus hijos con Ríos, señalando que él le pidió la tuición tras el divorcio. "No creo que él lo quiera así, porque de hecho lo hemos conversado un montón de veces y, aparte, yo no creo que se pueda hacer cargo de los niños".

"Eso es para en el fondo evitar tener que dar una pensión por los niños, esa es la razón por la que los niños tendrían que quedarse con él. Por eso te digo, no creo que sea una decisión de él, ni que él lo quiera así. Yo creo que es un tema de estrategia de abogados"