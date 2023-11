Marcelo Ríos contó detalles del diálogo que tuvo con Maripán y un inesperado rol de Gary Medel

Marcelo Ríos, exnúmero uno del mundo, fue uno de los protagonistas del programa "Podemos Hablar" en Chilevisión y contó detalles del diálogo que tuvo con el seleccionado chileno Guillermo Maripán, que fue pareja de su hija mayor Constanza, y reveló un inesperado rol de Gary Medel, capitán de La Roja.

Durante el programa, Ríos aseguró no conocer a Maripán, pero que lo llamó por teléfono para "preguntarle cosas". "Suena como amenazas, yo no amenazo, hablo cosas que a mí me interesan de mi hij y se las digo, él verá como las toma", detalló Ríos.

Además, precisó que le dijo a Maripán "que tuviera cuidado, porque era mi hija. Tampoco era amenazarlo...pero él lo entendió, fue una conversación bien".

No obstante, Ríos explicó la razón de su llamado al defensa: "Yo tuve unas conversaciones con Medel, yo hablo con Medel de repente y me contó weas, y ese como es poco carbonero", soltó Ríos antes de tirar otro disparo.

"Tampoco lo conoce mucho...pero saca tus conclusiones, co lo que me dijo (Medel), me dieron ganas de llamarlo", contó el "Chino" al conductor del programa, Julián Elfenbein.

Finalmente, criticó el nivel del seleccionado chileno, lanzando sin filtro que es "malo para la pelota".

El programa "Podemos Hablar" se estrenará este viernes, a las 22:30 horas (01:30 GMT).