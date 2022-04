La despiadada frase de Marcelo Ríos contra Mauricio Israel: "Y con la misma cara de h..."

El ex tenista Marcelo Ríos publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para lanzar una dura frase al comentarista Mauricio Israel, a propósito del titular de un artículo periodístico.

En la imagen en cuestión, aparece el comunicador junto a su ex esposa, Debbie Valle, quien señala "no me da miedo hablar", a propósito de algunas deudas que tiene con ella.

En ese contexto, Ríos escribió: "Puta el hueon (sic) bueno pa' cagarse a la gente, y con la misma cara de huea (sic). Te pasaste".