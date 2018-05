La respuesta de Marcelo Ríos a los que critican su aspecto: "Yo me miro y puta que me siento bien"

El ex tenista realizó una particular publicación en sus redes sociales.

El ex tenista nacional Marcelo Ríos realizó una particular publicación en su cuenta personal del Twitter en respuesta a quienes han criticado su actual aspecto físico.

"La gente me huevea porque me operé pero yo me miro y puta que me siento bien, según yo quedé mucho mejor que antes... ¿Tan equivocado estoy?", escribió el "Chino" adjutando una foto en primer plano de su rostro.

Revisa aquí el tuiteo: