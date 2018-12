Las 43 frases inolvidables de Marcelo "Chino" Ríos en su cumpleaños

Marcelo Andrés Ríos Mayorga cumple 43 años y es momento de recordar sus mejores frases. Una por cada año que tiene.

1- "John McEnroe me sacó del tour de seniors. Él dijo que si yo jugaba, él no. Y no lo encuentro ilógico: McEnroe dijo que quería jugar dos años más y deben pensar que yo tengo mucho tiempo para hacerlo. Y para los auspiciadores es atrayente tenerlo compitiendo. Yo lo traería a Chile, lo pondría en la primera ronda conmigo y le sacaría la cresta".

2- "Una vez busqué mi nombre en Google y vi que estaba asociado a un término conocido como la enfermedad de Asperger. Después de leer el artículo, creo que soy Asperger, porque de 70 síntomas que salen mencionados, me siento identificado con 69".

3- "Algo que realmente me emociona es ver que la gente humilde me quiere".

4- "No soy antipático, pero mi personalidad es diferente al común de los chilenos. Ellos son habitualmente callados y quedados. El problema es que la gente no acepta que uno sea distinto".

5- "A Rafael Nadal yo le hubiese dado un paseo, por su forma de jugar y la mía. Además si hubiese jugado ante Rod Laver, también le hubiese ganado muy fácil".

6- "Me siento igual que como si fuera 100", tras ser número uno del mundo en 1998.

7- "No porque ahora me haya retirado del tenis me voy a preocupar ahora de ponerme en la buena con la gente. No tiene sentido".

8- "Entrenar es fome. Siempre estoy esperando jugar campeonatos".

9- "Uno de los momentos que más me marcó fue cuando gané el primer torneo ATP, en Holanda. Ahí me dije: 'Chuta que es fácil'".

10- "Aunque haya ganado algunos partidos en canchas de césped, sigo pensando que el pasto es para las vacas, o para jugar al fútbol y al golf. Aunque si gano en Wimbledon, quizá diga que es mi superficie favorita".

11- "Los americanos dicen que nunca he ganado un Grand Slam, pero nunca mencionan que Pete Sampras jamás ganó un torneo de arcilla".

12- "Hace rato que me vienen comparando con Guillermo Vilas y para ser sincero no lo conozco mucho... Lo único que sé es que él fue número 2 y yo soy el 1".

13- "Siempre me gustó jugar con gente que tenía más ranking que yo. Era entretenido ganarle a alguien que estaba arriba tuyo. Eran los triunfos que más me gustaban".

14- "No encuentro cosa más entretenida que jugar de visita y burlarse del público. Es bueno entretenerse en la cancha".

15- "Siempre he dicho que el tenis de hombres es muy duro, que no es como el de mujeres, donde ganas sólo un partido y ya estás en cuartos de final... Ayer vi un partido entre Hingis y una chica alemana, que no recuerdo su nombre. Fue 6-0 y 6-1, y era la cuarta ronda. Es una broma. En hombres eso no sucede".

16- "Me gusta París, pero está lleno de franceses".

17- "¿Recibió premio? ¿Pero por qué?, prefiero no hacer comentarios. Cualquiera menos (Paul) Capdeville", cuando el jugador recibió al premio al mejor del año en el tenis nacional.

18- "Voy a ser el número uno del mundo. (Andre) Agassi ya ocupó ese lugar, por lo que conseguir un triunfo en la final le daría aun mayor valor a la posible victoria".

19- "Si soy numero uno es porque me lo merezco".

20- "Los espectadores ven hoy un buen saque, a veces una buena devolución y eso es todo".

21- "Yo no tengo ningún ídolo en el tenis".

22- "Siempre he dicho que me gustaría tener un hijo para que viviera todo esto, y no tener que esperar que en mucho tiempo más, cuando le cuente que fui número uno del mundo, él me diga ¡Adónde la viste!".

23- "Roger Federer es lejos el mejor tenista de toda la historia. Me llama la atención su motivación de seguir jugando tras haber ganado tanto".

24- "A mi hija le tuve que decir que ella no era para el tenis y se retiró".

25- "No estoy ni ahí".

26- "Los mejores torneos siempre se juegan en canchas rápidas. Es difícil cambiarlas, porque hay muchos norteamericanos mandando la ATP".

27- "Después de Fernando (González) y Nicolás (Massú) habrá sequía en el tenis chileno, tal como pasó después de Hans (Gildemeister)".

28- "El que me molesta mucho, eso sí, es Jack Sock. No lo conozco, pero es un payaso que me molesta verlo".

29- "Por las Williams siento amor y odio. Amor, porque las conozco desde el rancho de Bollettieri. Nos llevábamos muy bien y era una relación bien agradable. Y de odio, porque me acuerdo de que estábamos en Australia y ella (Serena) quería jugar con los hombres. Entonces, la hicieron jugar con Karsten Braasch, un tipo que estaba 300 del mundo, y perdió 6-0".

30- "El tenis se ha puesto muy aburrido. Es aburrido verlo. Ver a (Pete) Sampras era aburrido. Cada vez que jugaba Sampras, lo cambiaba. Es un gallo amargo, que está ahí y que no hace nada. En cambio, (Andre) Agassi tenía su onda, sus pantalones de jeans...".

31- "En Los Ángeles le dije a un negro mother fucker. Para mí no es nada, porque no soy racista, pero a los negros les molesta y se ve feo. Pero que te saquen del partido por eso es una estupidez. Me pasó con Bernardes (un árbitro brasileño), ahí dije 'puta, negro de mierda' y me echó. Después apelé y me perdonaron, porque se dieron cuenta de que en Chile decir negro no es nada malo. De hecho, al Yogurt le digo 'negro de mierda'. Tiene varios sentidos".

32- "Como dice mi amigo personal Diego Armando 'que la chupen todos ustedes', porque no hablo con ningún periodista".

33- "Si tuviera otra cosa que hacer quizás me hubiera retirado hace rato".

34- "No sé si los rivales son más malos o si estamos jugando mejor (...) Siempre digo que, para mí, el que juega singles es el bueno y los que juegan dobles son singlistas fracasados".

35- "Yo no estoy metido en el fútbol, me carga opinar sin tener mucha información, pero comparto con lo que habla la gente y ver imágenes de él (Sergio Jadue) en Miami caminando a rienda suelta, me dio algo, y pensé 'Puta el huevón fresco de raja'".

36- "Como deportista tienes tus momentos para pasarla bien. Yo también la pasaba bien y salía, pero hay momentos en que no corresponde".

37- "Da lata que hablen cosas de los jugadores cuando pierden. Cuando salieron campeones de América nadie se acordaba de que (Arturo) Vidal había chocado".

38- "No lo veo como un deporte profesional (gimnasia). Obviamente el tipo (Tomás González) es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol, el tenis".

39- "Una mea no le hace mal a nadie", opinando en 2016 del momento cuando orinó a una persona en un bar de La Serena (2003).

40- "Pincharme un coco, ni cagando", sobre la chance de realizar una reversión a su vasectomía

41- "Tengo el tremendo pene, y soy un as en la cama, si no pregúntale a María Eugenia (Larraín)"

42- "El día que me separé salí a celebrar", sobre su matrimonio con María Eugenia Larraín.

43- "El chileno no sabe tratar a sus ídolos. Cuando estás arriba, todos son tus amigos, pero cuando estás abajo, te hacen mierda".