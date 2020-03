Las duras palabras de Marcelo Ríos a Jordi Castell por discusión sobre homosexualidad

El destacado ex tenista nacional Marcelo Ríos arremetió con todo sobre el fotógrafo Jordi Castell en redes sociales, luego de que éste criticara la postura del "Chino" sobre la homosexualidad.

Ríos mostró su desacuerdo con las relaciones homosexuales en el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, algo que fue respondido por Castell en "Sigamos de Largo" de Canal 13, diciendo que "no solamente me doy besos en la calle con mi marido, sino que ando de la mano con mi marido porque tenemos la condición de no estar haciéndole daño a nadie".

"Nos ampara la ley. Pero hay muchas personas que les ha costado una vida sentirse respetados. No por haber sido un deportista destacado te hace validar tu capacidad intelectual".

Ante esto, Ríos publicó un extenso mensaje en su Instagram este sábado, señalando: "Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que tu como homosexual te moleste tanto que no opinen como tu y piensas que te están atacando porque no puede haber gente que le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco pero te pido si puedes, que me contestes por ti opinión personal, ya que hay homosexuales que son más abiertos, más cultos e inteligentes que tu, que opinan muy abiertamente y con argumentos. (José Antonio Neme)".

Más tarde, el ex deportista se mostró menos dispuesto a debatir y expresó: "Pensándolo bien, qué me importa lo que piense un monopatín muerto de hambre, el huea dice que se cuiden y el Pastel se va al campo, retiro mi pregunta anterior este monopatín no clasifica", todo esto acompañado de una fotografía de Castell y su esposo.