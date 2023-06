Marcelo Ríos cargó contra Daniella Chávez: Se funó ella misma

El extenista Marcelo Ríos replicó la "funa" que lanzó en su contra la influencer Daniella Chávez al revelar un audio en el que le pedía un encuentro, y afirmó que desconocía que la exmodelo de Playboy está casada.

En un audio enviado a la periodista Cecilia Gutiérrez, quien lo hizo público a través de un live de Instagram, el exnúmero uno del mundo dijo que "qué lata tener que hablar por primera vez contigo y tener que aclarar una estupidez".

Daniella Chávez acusó a Marcelo Ríos de hacerle una propuesta sexual: "No necesito acostarme con idiotas" #CooperativaContigo https://t.co/hToOovluBQ pic.twitter.com/hFgLYPI4DB — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 19, 2023

"No sé si leíste o vas a leer los mensajes que te mandé que esta señorita me mandó a mí, donde estoy desmintiendo muchas cosas que ella ha dicho, como que nunca habló conmigo, o que nunca me invitó a comer a Miami, que hace mierda a sus mismos compañeros de trabajo, y me mandó un video diciendo que no lo había subido todavía, 'te lo mando a ti solo a ti'", replicó Ríos.

"Qué lata. Aparte, que haya dicho que me va a funar... quizás se funó ella misma, no sé si el marido sabe todo esto", siguió Ríos.

Marcelo Ríos respondió a comprometedor audio filtrado por Daniella Chávez #CooperativaContigo https://t.co/0nRrt2IIKd pic.twitter.com/gTEceaPiHT — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) June 20, 2023

"Tampoco sabía que era casada, jamás me lo dijo, no sé si el marido sabe todo esto, quizás se va a enterar ahora que ella me escribía, me mandaba videos, que me invitó a comer, eso es problema de ella", declaró.

"Me dolió que dijera que me iba a funar. Cuando uno tiene conversaciones con alguien, sea quien sea, son privadas. Nunca se me hubiera ocurrido, si no me hubiese hecho esto, decir que se quiere cagar a los compañeros, que hagamos algo en conjunto... no lo haría, cómo voy a filtrar videos, mensajes o fotos si son cosas privadas. Se dio vuelta la tortilla y lamentablemente tiene que ser así", siguió.

"Estoy súper bien con mi señora, estamos tratando de volver, todos hemos tenido crisis en los matrimonios, lamentablemente la mía fue pública, pero estamos tratando de salir adelante por los niños, por nosotros, porque estamos solos en Estados Unidos y hasta ahora estamos súper bien", completó Ríos.

Gutiérrez comentó en su video en vivo algunos de los mensajes que le envió Ríos como respaldo, en los que, según apunta la periodista, se da a entender que la conversación entre el exdeportista y Chávez fue hace varios meses.