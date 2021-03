Marcelo Ríos: Me hizo mal ser el número uno del mundo

Marcelo Ríos, retirado tenista ex número uno del mundo, habló sobre su vida en Estados Unidos, sus excesos, la operación en su rostro y el impacto negativo que tuvo llegar a ser el mejor del planeta.

"Me hizo mal ser número uno del mundo. Me hizo ser más conocido. Empieza a aparecer la farándula, se meten en tu vida, aparecen las mentiras y lo que menos importaba era si ganaba un partido de tenis, interesaba si me mandaba una cagada. Me lo tomé de forma agresiva. Nadie te enseña a ser ídolo. Nadie me enseñó. Yo seguí haciendo mi vida, yo era Dios en Chile, en un país donde no hay ídolos, donde no habíamos ganado ni una huea, con 21 años", contó en el programa "De Tú a Tú" en Canal 13.

Del mismo modo, declaró que "me hubiera encantado ser número uno a los 28 años, cuando era más maduro. Fue demasiado intenso, pasó todo muy rápido. Nunca me gustó la vida del tenista. Me gustaba jugar, entrenar, competir. Pero la vida, los viajes, la maletas, todas las semanas, andar solo, no me gustaba".

También explicó cómo lleva su vida en Norteamérica, y aclaró que allá puede ser "Marcelo Ríos", una persona más sociable, mientras que en Chile se convierte en "Chino Ríos", el personaje que llegó a la cima del tenis mundial y que es confrontacional con la prensa.

Respeto a sus operaciones en el rostro, explicó que "me arreglé la frente por el sol, en esa época no se ocupaba bloqueador y me hice mierda la cara con el sol, se me hicieron surcos y me los arreglé. No podía cerrar los ojos, dormía con los ojos abiertos, me arreglaron, acá abajo tenía arrugas... pero es por el sol".

Finalmente, el "Chino" habló sobre sus excesos: Contó que nunca ha consumido cocaína, "solo copete, marihuana...una vez probé extasis y no me pasó nada".

Sin embargo, detalló que tuvo problemas cuando dejó el alcohol, y por angustia, ansiedad, llegó a consumir 12 miligramos de Ravotril al día. "Estoy con siquiatra ahora que me está ayudando a dejarlo", aseveró.