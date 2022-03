Marcelo Ríos: Me hubiese encantado jugar la exhibición con Kyrgios, pero el cuerpo no me da

El ex tenista chileno Marcelo Ríos dio las razones que llevaron a que no pudiese concretar la exhibición que iba a jugar con el australiano Nick Kyrgios, argumentando a los complicados problemas físicos que arrastra el último tiempo.

El duelo entre el "Chino" y el oceánico en un principio se programó para el mes de septiembre de 2021 en nuestro país, pero por el tema de las condiciones sanitarias y los aforos en recintos deportivos no pudo llevarse a cabo, por lo que se esperaba que se reprogramara para el presente año en mayo próximo.

Sin embargo, el otrora número uno del mundo explicó este jueves en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa el porqué finalmente el encuentro no podrá llevarse a cabo. "De mi parte está cancelado. Aparte se había corrido dos veces y cuando llegamos a un acuerdo yo justo me lesioné. Yo no sé si habrán encontrado otra persona porque la exhibición la organizaba la marca de raquetas que nos auspicias a ambos".

"Me hubiese encantado hacer la exhibición con Kyrgios, hubiese sido muy bonita, pero mi cuerpo no me da para llegar a mayo con los problemas que tengo en la cadera. Tengo que escuchar a mi cuerpo y tratar de estar lo mejor posible. Tuve que cancelarla porque no había otra fecha para jugar", detalló.

"Yo me rompí el labrum y me pillaron una artrosis en la cadera. Me rompí el cartílago que va entre la cadera y los huesos y me tuve que hacer una infiltración en Chile. Eso me deja seguir entrenando y jugando tenis, pero me tengo que operar sí o sí. Esa es la razón de que no jugué con Kyrgios en su momento", añadió.

Finalmente, Ríos apuntó que: "De todas maneras estoy volviendo a jugar tenis y físicamente poniendo a pleno".